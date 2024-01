Adrano: fuochi pirotecnici illegali e pericolosi in casa, arrestato un 33enne

Un 33enne di Adrano è stato arrestato dalla polizia per detenzione di ordigni pirotecnici illegali, di produzione artigianale e di eccezionale pericolosità. Tutto è iniziato con dei petardi esplosi in strada e una segnalazione arrivata dal centro cittadino in provincia di Catania.

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno rintracciano e identificato il responsabile, che è stato perquisito così come la sua abitazione. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato 13 artifizi di fattura artigianale palesemente illegali, privi di etichetta e dal notevole potenziale esplosivo. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato dal nucleo artificieri della questura di Catania e, in seguito, distrutto.