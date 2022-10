Adrano, coppia denunciata per aggressione ai danni dell’ex compagno di lei

Una coppia di Adrano è stata denunciata a piede libero dalla polizia con l’accusa di essere responsabile del pestaggio di un uomo che in passato aveva avuto una relazione con la donna. Gli indagati sono un 31enne e una 39enne. I fatti risalgono al 22 settembre e sono stati ricostruiti dalla polizia. All’origine della violenza ci sarebbero state attenzioni non gradite dalla donna.

La vittima, dopo essere stata attirata in una località isolata nelle campagne di Adrano, è stata colpita con una spranga di metallo. L’uomo, sanguinante, è riuscito a risalire in auto e a fuggire, rifugiandosi da parenti e chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasferito la vittima in ospedale per accertamenti.