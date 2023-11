Adrano, barbiere disoccupato evade il fisco per 700mila euro

Un barbiere di Adrano (in provincia di Catania) sarebbe il responsabile di un’evasione fiscale pari a 700mila euro. Stando a quanto si apprende, l’uomo – percettore del reddito di disoccupazione – reimpiegava il denaro nell’acquisto di beni mobili, immobili e polizze vita. Circa 100mila euro sono stati investiti in un appartamento, un deposito, un terreno agricolo, un Suv, tre utilitarie e due moto.

Dalle indagini – condotte dai finanzieri di Paternò – è emerso che la ditta avrebbe proseguito la propria attività nonostante la cessazione della partita Iva a partire dal 2017. Il titolare avrebbe parallelamente incassato circa 25mila euro a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed è stato dunque segnalato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, autoriciclaggio, falsità ideologica in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.