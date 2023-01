Ad Acireale una messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI

Sabato 7 gennaio, alle ore 10.30, nella Basilica Cattedrale “Maria SS. Annunziata” di Acireale, il vescovo mons. Antonino Raspanti, in Die VIII, presiederà una Santa Messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI.

I fedeli ed i sacerdoti sono invitati a partecipare.

Il colore liturgico da usare per la celebrazione eucaristica è il viola.

Il giorno della morte, avvenuta sabato 31 dicembre 2022, tutte le chiese della Diocesi alle ore 16 hanno suonato le campane a morto.

La Diocesi di Acireale è particolarmente legata al papa emerito Benedetto XVI per l’elevazione, il 19 gennaio 2009, a Basilica Minore Pontificia della chiesa parrocchiale S. Filippo d’Agira in Aci San Filippo e per la nomina episcopale di mons. Antonino Raspanti il 26 luglio 2011.