Acireale, sei minori in un centro scommesse: multa al titolare

L’attenzione dei poliziotti di Acireale si è concentrata su un centro per la raccolta scommesse dove è stata constatata la presenza di sei minori la cui permanenza all’interno del locale non è consentita anche se non effettuano scommesse.

Questa grave violazione di legge è stata contestata dagli agenti del commissariato al titolare che, all’ingresso, non ha proceduto alla prevista identificazione dei minori, mediante la richiesta di un documento di identità. Per tale illecito, al gestore verrà applicata una sanzione da 5 a 20mila euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 10 a 30 giorni, come verrà determinato dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.