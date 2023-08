Ad Acireale è scomparso un giovane: «Uscito di casa di notte, non è più rientrato»

Il giovane Davide Musmarra è scomparso la scorsa notte (quella tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto) da Acireale, in provincia di Catania. A lanciare l’allarme sui social è stata la sorella del ragazzo che ha fatto un post su Facebook a cui ha allegato anche una foto. Secondo quanto emerso finora, il giovane sarebbe uscito da casa di notte e non vi avrebbe più fatto ritorno. Al momento della scomparsa, Davide Musmarra indossava un paio di pantaloncini rossi, una maglietta di colore blu e aveva anche un cappello in testa. Il ragazzo è uscito di casa senza documenti e senza portare con se nemmeno il cellulare. «Vi chiedo, per favore, di condividere tutti – è l’appello lanciato dalla sorella Simona – Chiunque abbia notizie, mi scriva o chiami il 112». Intanto, sui social qualche utente segnala di averlo visto nella mattinata di ieri ad Aci Castello, località sul mare nel Catanese.