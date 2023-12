Acireale, sospeso un laboratorio di pasticceria: lavoratori in nero e carenze igienico-sanitarie

In un laboratorio di pasticceria nella zona stazione di Acireale (nel Catanese) i carabinieri hanno accertato che metà del personale dipendente era, in realtà, impiegato in nero. Per gli aspetti sanitari e alimentari, nel locale è intervenuto il servizio di igiene pubblica dell’Asp di Acireale che ha constatato la presenza di materiale non etichettato nei frigoriferi ed irregolarità nel piano Haccp e nella formazione del personale. Per il titolare del laboratorio è scattata la denuncia e la sospensione amministrativa dell’attività, oltre che la distruzione degli alimenti privi di tracciabilità.