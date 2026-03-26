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Un tesoretto, ma falso. Succede ad Acireale, nel Catanese, dove un uomo è stato trovato in possesso, in casa sua, di oltre tremila monete da due euro false. Per un valore complessivo di quasi 6.500 euro. La scoperta nasce dalle indagini della polizia acese che, da qualche tempo, effettuavano sequestri di monete risultate contraffatte. Tenendo d’occhio l’uomo, un 48enne noto per la richiesta di elemosina, gli agenti hanno trovato un sacchetto con 13 monete false da 2 euro. Riportanti le stesse anomalie già viste in altro denaro sequestrato poche settimane prima. A quel punto, la polizia ha deciso di verificare anche l’abitazione dell’uomo. Trovando un tesoretto da 3.219 monete da 2 euro, tutte false e perfettamente impilate in vari sacchetti. Nonché del tabacco estero di contrabbando. Il 48enne è stato quindi denunciato per detenzione di monete contraffatte.