Acireale, minaccia con un coltello i dipendenti del centro per l’impiego: 62enne denunciato

Un 62enne di Acireale (in provincia di Catania) è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata dall’uso delle armi. L’uomo, disoccupato e con precedenti di polizia, è andato al centro per l’impiego dove aveva un appuntamento per l’erogazione del reddito di cittadinanza. Incontro che, tuttavia, doveva essere rimandato a causa di problemi tecnici ai terminali. In risposta alla situazione, il 62enne ha preso da una borsa tracolla un grosso coltello da cucina minacciando prima l’impiegato con cui si era confrontato e poi tutti gli altri che via via sono intervenuti in aiuto al collega.

Ad allertare i soccorsi è stato proprio uno degli impiegati. In pochi minuti una pattuglia di carabinieri è intervenuta al centro per l’impiego, dal quale intanto l’anziano si era allontanato dopo essersi accorto della telefonata. L’uomo, tramite le telecamere e le dichiarazioni dei testimoni, è stato rintracciato poco dopo in una strada nelle vicinanze, mentre era diretto verso la sua abitazione. Una volta perquisito, gli è stato trovato il coltello utilizzato per minacciare gli impiegati, nascosto sempre nella borsa. L’arma, con una lama pari a 22 centimetri, è stata sequestrata.