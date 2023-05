Acireale, è in affidamento in prova ai servizi sociali ma spaccia cocaina

Un 46enne in affidamento in prova ai servizi sociali (una misura alternativa alla detenzione) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Guardia Mangano (frazione di Acireale, in provincia di Catania) per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in particolare di cocaina. L’uomo era già noto per reati contro il patrimonio e per violazioni della legge sugli stupefacenti. Dopo un servizio di osservazione, i militari sono entrati nell’abitazione di via Esperia per una perquisizione domiciliare. In camera da letto, all’interno del cassetto di un comodino, i carabinieri hanno trovato un barattolo di vetro con chiusura ermetica, in cui erano custoditi circa 40 grammi di cocaina suddivisa in tre pietre, sufficiente per la preparazione di circa 160 dosi medie, per un valore sul mercato illecito che si aggira tra i 7500 e gli 8000 euro. Nello stesso posto i militari hanno trovato pure un bilancino di precisione e le bustine di plastica necessarie per la suddivisione della droga, per la vendita al dettaglio. Il 46enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.