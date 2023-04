Frattura il naso alla ex e scappa all’arrivo della polizia. Arrestato uomo ad Acireale

Ha picchiato l’ex compagna nell’abitazione della donna, procurandole la frattura del naso e altre contusioni sparse, e all’arrivo della polizia è fuggito. L’uomo, che si era nascosto da un parente, è stato arrestato poche ore dopo da agenti di polizia commissariato di Acireale. La vittima, medicata in ospedale, ha avuto una prognosi di 45 giorni. L’aggressore, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e all’ammonimento del questore per violenza domestica, su disposizione della procura di Catania è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.