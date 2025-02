Acireale: chiusi due saloni di parrucchieri abusivi allestiti in garage

Due saloni di parrucchieri abusivi sono stati chiusi ad Acireale, in provincia di Catania. I carabinieri hanno individuato e controllato un garage dentro un condominio nella frazione acese di San Giovanni Bosco dove, da qualche giorno, avevano notato un viavai anomalo di uomini di diverse età, anche bambini insieme ad adulti.

Entrati nell’immobile, i militari hanno potuto constatare che all’interno del garage era stata allestita l’attività di parrucchiere gestita da un 21enne. Quando i carabinieri sono entrati, hanno trovato il giovane impegnato a fare lo shampoo a un cliente e con altri due uomini già seduti sulla poltroncina pronti per il taglio dei capelli. Dagli accertamenti è risultato che al Comune di Acireale non è mai stata richiesta nessuna autorizzazione per quell’attività. Risultata illecita, è stata chiusa e il titolare multato.

Un’altra ispezione, nella stessa serata, ha riguardato un locale adibito a parrucchiere per donne nella frazione di Santa Maria Ammalati. Anche qui un garage trasformato in un locale commerciale con più postazioni e gestito da una 65enne. Pure in questo caso, l’attività è risultata completamente abusiva e, per questo, è stata chiusa e la titolare multata. In tutto, le sanzioni amministrative hanno superato gli 8000 euro.