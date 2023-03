Acireale, riprende possesso di una casa dopo dieci anni e ci trova una serra di marijuana

Rischiava di non riavere più quell’abitazione per una causa legale. Ma quando l’ha riottenuta, dieci anni dopo, ci ha trovato dentro una serra di piante di marijuana. È successo a un uomo che ieri sera si è rivolto agli agenti del commissariato di Acireale, nel Catanese, chiedendo aiuto per rientrare in pieno possesso della sua casa, finora al centro di una controversia con gli ex affittuari. Risolto il problema legale, l’uomo è tornato nella proprietà, trovando dei catenacci. Un blocco che nascondeva una sorpresa ancora maggiore: all’interno era infatti stata installata una serra indoor con piante di canapa dalle quali ricavare la marijuana. Trenta vasi di piantine e il necessario per la loro coltivazione, da un piccolo impianto idrico casalingo a deumidificatori e ventilatori, passando per lampade alogene e a infrarossi. Tutto sequestrato dagli agenti, andati a verificare sul posto, che adesso indagano per risalire all’identità dei coltivatori.