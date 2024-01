Acireale, aggredisce un’anziana per scipparle una borsa da 1500 euro

Una borsa griffata è stata scippata a un’anziana signora di Acireale (in provincia di Catania) ieri sera. Sono stati i carabinieri a recuperarla e restituirla alla vittima, già nella stessa serata di ieri. Due uomini – di 29 e 45 anni – sono stati denunciati perché sono stati trovati in possesso non solo della borsa ma anche di un coltello a serramanico, di petardi rudimentali e di marijuana.

Intorno alle 19, la signora stava salendo in macchina in via Santa Maria Ammalati. Lì è stata aggredita da un uomo che, con il viso travisato da un cappuccio, le ha strappato di mano la borsa griffata – del valore di 1.500 euro – ed è poi scappato a piedi per le vie limitrofe. Chiamati e arrivati sul posto, i carabinieri si sono messi a cercare l’uomo ascoltando le testimonianze di alcuni passanti e analizzando le immagini di diverse telecamere di impianti di sorveglianza della zona.

Così, l’attenzione degli investigatori è stata catturata da una Bmw serie 3 sospetta. Per questo, hanno iniziato a cercare l’auto pensando fosse quella utilizzata dall’uomo autore dello scippo. Il veicolo è stato individuato, poco dopo, all’interno di un terreno a Santa Venerina (nel Catanese). L’auto era ferma accanto a un casolare di campagna. Dalle luci accese e dal rumore, i carabinieri hanno capito che dentro il casolare c’era qualcuno. Per questo è scattato il blitz all’interno della struttura. Una volta dentro, i militari hanno bloccato e identificato due uomini e sono riusciti a recuperare la borsa griffata nonostante i due uomini avessero tentato di nasconderla buttandola su un piccolo soppalco della cucina.

Durante la perquisizione dello stabile, i militari hanno trovato anche una decina di grammi di marijuana e tre petardi rudimentali di grosse dimensioni, dal potenziale estremamente alto. Nell’auto, invece, è stato trovato anche un coltello a serramanico di 20 centimetri. L’auto, i petardi, la droga e il coltello sono stati sequestrati. La borsa, con all’interno uno smartphone e documenti di identità, è stata restituita all’anziana donna a cui era stata rubata. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione, furto con strappo e porto d’armi e oggetti atti a offendere e segnalati alla prefettura di Catania per detenzione, per uso personale, di sostanza stupefacente.