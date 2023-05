Acireale, si va al ballottaggio: faccia a faccia tra Roberto Barbagallo e Antonio Garozzo

Ad Acireale si dovrà tornare alle urne anche domenica 11 e lunedì 12 giugno per il ballottaggio. Nella città dei cento campanili non è bastato il primo turno per eleggere il sindaco. E, quindi, continua la campagna elettorale che tra due settimane vedrà un faccia a faccia tra l’ex primo cittadino Roberto Barbagallo e l’avvocato Antonio Garozzo. Escono sconfitti da questo primo turno gli altri due candidati: Antonio Nicotra e Francesco Fichera. Barbagallo è stato sindaco della cittadina in provincia di Catania per quattro anni con il mandato interrotto nel 2018 dalle questioni giudiziarie e dall’arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta che lo ha visto condannato in primo grado, con pena sospesa, a un anno e quattro mesi. Più recente la notifica di un avviso di garanzia, nelle vesti di ingegnere per una storia che riguarda dei campi da padel, con l’ipotesi di reato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio in concorso. A tenere banco, infatti, è la questione della condanna e l’eventuale applicabilità della legge Severino in caso di elezione di Barbagallo.