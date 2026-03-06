Foto generata con Ai

Acireale, aggredisce il compagno dell’ex moglie in pizzeria: spiava la coppia con un gps sull’auto

06/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’irruzione in pizzeria e poi il lancio di un boccale di birra verso il nuovo compagno dell’ex moglie. È successo ad Acireale, nel Catanese, nei giorni dei festeggiamenti per il carnevale. Quando un 61enne del posto ha ferito l’altro uomo, colpendolo in testa col boccale, per poi infierire ancora quando la vittima era già a terra. Prima colpendolo ancora con un piatto per la pizza e, poi, rovesciandogli addosso il tavolo. Il tutto davanti all’ex moglie, che si trovava in una pizzeria del centro per cenare insieme al nuovo compagno. A fermare il 61enne e provare a mettere in salvo l’altro uomo sono stati alcuni degli altri clienti presenti nel locale. Che hanno anche chiamato il numero unico d’emergenza. All’arrivo nella pizzeria, gli agenti hanno trovato la vittima in una pozza di sangue: l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza.

Dal gps in auto al controllo della figlia

Ascoltato, successivamente, insieme alla compagna, i due hanno riferito di ricevere da tempo continue irruzioni da parte dell’ex marito di lei. Che sarebbe stato solito pedinarli, riuscendo sempre a rintracciarli. Da qui il dubbio che si fosse servito di qualche apparato tecnologico installato nella loro auto. E, in effetti, dietro la targa del mezzo, gli agenti hanno trovato un localizzatore gps, che inviava al cellulare dell’aggressore gli spostamenti in tempo reale. Già denunciato più volte per atti persecutori, l’uomo avrebbe avuto una condotta simile anche nei confronti della figlia, tanto da ricevere un provvedimento di ammonimento dal questore. Adesso, il 61enne è stato arrestato e trasferito in carcere.

