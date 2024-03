Aci Catena, tentato furto alla Caritas. Parroco: «Porte restano aperte per chi ha bisogno di aiuto»

Tentato furto nei locali Caritas ad Aci Catena, in provincia di Catania. «Continuiamo a mantenere le porte aperte per chi necessita di aiuto», ha detto don Carmelo Sciuto. Qualcuno ha provato a introdursi nelle stanze della Caritas accanto chiesa Maria Santissima dell’Indirizzo (filiale della comunità Maria Santissima della Catena).

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini già avviate, l’intento sarebbe stato quello di rubare i beni destinati ai poveri. Sul posto sono già intervenuti i carabinieri per un primo sopralluogo. «È importante che tutti rispettiamo i luoghi e gli spazi dedicati a coloro che necessitano del nostro aiuto – ha detto il parroco Carmelo Sciuto – Le porte della nostra Caritas sono sempre aperte per chiunque si trovi in situazioni di disagio». A fargli eco è stato anche il direttore della Caritas diocesana don Orazio Tornabene: «Siamo amareggiati. Mai cedere a queste forme di illegalità che sottraggono i sacrifici e la generosità di un’intera comunità parrocchiale».