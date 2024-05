Aci Catena, denuncia il compagno dopo anni di violenze e lui la minaccia: «Ho la pistola, ti ammazzo»

«Ora ve la dovete portare, altrimenti l’ammazzo avanti a voi. La pistola ce l’ho». Così un 42enne originario di Enna avrebbe minacciato anche davanti ai carabinieri la compagna convivente, una 40enne di Aci Catena (in provincia di Catania), che lo aveva denunciato dopo quasi nove anni di maltrattamenti. L’uomo adesso è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Insulti, minacce e violenze da parte del 42enne sarebbero iniziati nel mese di dicembre del 2015 e andate avanti per anni non solo nei confronti della compagna ma anche della figlia più grande. Entrambe sarebbero state minacciate dall’uomo di essere costrette a prostituirsi per portare i soldi a casa. A gennaio la donna è andata dai carabinieri di Aci Catena e ha denunciato tutto contattando anche gli assistenti sociali. «Appena arrivo sfascio una casa: ti ammazzo se mi toccano i figli», avrebbe urlato quando è venuto a conoscenza della denuncia. Rientrato in casa, poi, avrebbe anche rotto una sedia scaraventandola sul pavimento.

A quel punto, la 40enne ha chiamato il numero unico per le emergenze (112). «Forza, chiamali che oggi mi faccio attaccare», avrebbe minacciato ancora l’uomo che avrebbe continuato anche davanti ai militari arrivati nell’abitazione della coppia. «Ora ve la dovete portare, altrimenti l’ammazzo avanti a voi altri. Non vi preoccupate che io la pistola ce l’ho. Portatevela che sennò la trovate morta stasera». Il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico; la donna e i figli sono stati portati in una struttura protetta.