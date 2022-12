Aci Catena: evade per rubare un’auto, arrestato

È evaso dagli arresti domiciliari, dove era detenuto per un furto in un’abitazione commesso l’anno scorso, per tentare di rubare un’auto. Per questo i carabinieri di Aci Catena (in provincia di Catania) hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 43 anni. Per lui le accuse sono evasione e tentato furto aggravato.

Nel corso di un controllo notturno nella sua abitazione in via Scale Sant’Antonio, i militari hanno constatato che l’uomo non fosse in casa, nonostante non avesse nessuna autorizzazione per allontanarsi.

All’interno dell’abitazione c’erano però dei familiari, che hanno riferito in maniera disinvolta che il 43enne era uscito poco prima.

Così i carabinieri hanno attivato le ricerche e hanno trovato l’uomo a circa 500 metri di distanza dalla propria abitazione, mentre cercava di rubare una Lancia Y in sosta, manomettendo il blocchetto di accensione armato di un cacciavite e di una pinza spelafili. Dagli accertamenti effettuati, l’auto è risultata

di un 30enne di Aci Catena, che è stato informato dell’accaduto. Il 43enne è stato sottoposto di nuovo alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.