Aci Catena: con un binocolo spiava la ex, 34enne allontanato da casa familiare

Un 34enne ad Aci Catena, in provincia di Catania, non si era rassegnato alla fine di una relazione sentimentale con una 29enne, che avrebbe spiato con un binocolo. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Guardia Mangano, su concorde parere dell’autorità giudiziaria, hanno adottato nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, perché responsabile di atti persecutori. Il giovane è stato fermato per un controllo in una strada poderale mentre rientrava da un appostamento ed è stato trovato in possesso di due falcetti retrattili, due coltelli, un paio di guanti, un binocolo ed un berretto. La vittima ha presentato denuncia.