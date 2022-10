Aci Castello, sequestrati oltre 1400 tagliandi Gratta&Vinci. Venduti in un negozio non autorizzato

Oltre 1.400 biglietti Gratta&Vinci sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia del demanio ad Aci Castello, in provincia di Catania. Il personale della sede di Messina è intervenuto in un esercizio commerciale privo di autorizzazione. L’intervento è stato effettuato in seguito a una segnalazione di anomalia partita dalla Direzione centrale giochi di Roma.