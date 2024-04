Catania, due fratelli gemelli fermati per l’accoltellamento di un parente a Monte Po

Due fratelli gemelli sono stati fermati dalla polizia nell’ambito delle indagini sul ferimento di un 56enne, accoltellato ieri pomeriggio davanti casa nel quartiere Monte Po a Catania. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove è entrato in codice rosso. Il 56enne è in coma indotto ma, stando a quanto emerge da ambienti sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

Le due persone fermate sono due fratelli gemelli di 35 anni, che avrebbero rapporti di familiarità con la vittima, legami nell’ambito dei quali sarebbe maturato il movente dell’aggressione. Uno dei due fratelli si era presentato con delle ferite da arma da taglio al Pronto soccorso del Policlinico per essere medicato, sostenendo di essere stato vittima di un’aggressione. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia delle volanti e della squadra mobile della questura di Catania, coordinati dalla procura.