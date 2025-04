Accoltella il padre durante una lite: arrestato 20enne nel Palermitano

Un giovane di 20 anni di Carini (in provincia di Palermo) è stato arrestato per tentato omicidio. Nel corso di una lite ha accoltellato il padre 44enne che ora si trova ricoverato all’ospedale Civico di Palermo dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Stando a quanto trapela da ambienti sanitari, il 44enne non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe due ferite all’altezza delle scapole, che gli hanno provocato una grave difficoltà respiratoria per i danni ai polmoni. Il figlio è stato trasportato all’ospedale di Partinico perché era in stato di agitazione. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il ragazzo abbia difeso la madre durante un litigio con il padre. I carabinieri hanno già sentito la donna e il ragazzo.