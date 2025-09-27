Accoltella il marito a Caltanissetta, chiama il 112 e si finge vittima

Accoltella il marito a Caltanissetta e poi si finge vittima cercando di depistare le indagini. I carabinieri hanno arrestato una donna di 61 anni con l’accusa di maltrattamenti. In forte stato di agitazione, pochi minuti prima aveva chiamato la centrale operativa dell’Arma sostenendo di essere vittima di un’aggressione da parte del marito.

La ricostruzione dei fatti

Quando i militari sono arrivati nell’abitazione della coppia, hanno trovato tracce di sangue che dall’ingresso dello stabile conducevano fino alla cucina, dove la donna li attendeva. Il suo atteggiamento, l’assenza di segni di violenza sul corpo e la mancanza del presunto aggressore hanno insospettito gli investigatori, che sono riusciti a chiarire la dinamica. Secondo quanto accertato, la donna avrebbe provocato il marito e poi lo avrebbe colpito con un coltello da cucina lungo 32 centimetri, nascosto sotto il letto. L’uomo, rientrato dall’ospedale dopo essersi fatto medicare, ha confermato l’aggressione, confermata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno documentato le violenze verbali e fisiche.

Anni di maltrattamenti

Le riprese hanno mostrato la 61enne mentre insultava e minacciava il coniuge, anche in presenza del figlio, anch’egli destinatario di offese e percosse. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che il marito era già stato vittima di un’aggressione simile mesi fa e che da anni subiva maltrattamenti psicologici e fisici mai denunciati. Per la donna sono scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.