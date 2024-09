Palermo: un gruppo di ragazzini ha accerchiato e picchiato un uomo

Un gruppo di ragazzini, la scorsa notte, ha accerchiato e picchiato un giovane di 37 anni in via Roma, a

Palermo. La vittima dell’aggressione, con una ferita alla testa, è stata soccorsa dalla polizia e dagli operatori sanitari del 118 ed è stata portata all’ospedale Civico di Palermo. Il branco ha aggredito il giovane per futili motivi. Gli agenti stanno visionando le tante telecamere della zona per provare a identificare il gruppo di ragazzini.