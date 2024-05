Acate, uomo prende a calci e a pugni la convivente: la donna finisce in ospedale

Avrebbe preso a calci e a pugni la convivente. Ad Acate, in provincia di Ragusa, un uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. L’uomo avrebbe picchiato la donna, prendendola a calci e a pugni. La donna è stata trasportata in ospedale: il personale medico l’ha dichiarata guaribile in 30 giorni. Per lei sono state attivate le procedure di protezione delle donne vittime di violenza.