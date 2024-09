Acate, gli getta addosso del liquido infiammabile: in Rianimazione un operaio 35enne

Foto di Max Kukurudziak su Unsplash

Un uomo gli avrebbe gettato addosso del liquido infiammabile. Ieri sera in un’azienda agricola di contrada Macconi ad Acate, nel Ragusano, un 35enne sarebbe stato colpito da liquido infiammabile: a versarglielo addosso sarebbe stato un uomo con dei precedenti penali. Il 35enne è in gravi condizioni: ha riportato ustioni sparse a dorso, torace, arti superiori, viso e cuoio capelluto, che hanno interessato circa il 35 per cento della superficie corporea. L’uomo è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito in elisoccorso. Il 35enne – che è intubato – è seguito dal personale specialistico del Centro ustioni e la sua prognosi è riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’altro uomo – in affidamento ai servizi sociali – sarebbe andato nell’azienda ritenendo di vantare un credito. Al rifiuto delle somme, si sarebbe allontanato per tornare dopo poco con del liquido infiammabile, con il quale avrebbe iniziato a dare fuoco a un mezzo dell’azienda. Il 35enne avrebbe tentato di farlo desistere, ma l’altro gli avrebbe versato addosso il liquido infiammabile.