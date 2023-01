Abuso d’ufficio, assolto l’ex commissario liquidatore della Amt Catania

La terza sezione penale del tribunale di Catania ha assolto da tutti i reati contestati l’ex commissario liquidatore dell’Azienda municipale trasporti (Amt) del capoluogo etneo, Giuseppe Idonea. Al centro del processo gli affidi di incarichi di consulenze, attribuiti nel 2015, a due avvocati e a due commercialisti, per una spesa complessiva di oltre 1,3 milioni di euro, per conto dell’Amt, azienda interamente partecipata dal Comune di Catania.

Il Tribunale, accogliendo la richiesta della procura e dei difensori di Giuseppe Idonea, gli avvocati Luca Sagneri e Cristian Petrina, ha disposto l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per la presunta violazione del comma 2 l’articolo 97 della Costituzione sul buon andamento dell’azione amministrativa, e con la formula perché il fatto non sussiste per l’abuso d’ufficio e per le norme sulla retribuzione delle consulenze e sull’obbligo di trasparenza nelle società partecipate. Nel processo l’Amt si era costituita parte civile.