A20, camion frigo in fiamme. Chiuso al traffico un tratto dell’autostrada

Un camion frigo ha preso fuoco questa notte, intorno all’1, mentre transitava nella galleria Telegrafo lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Per questo è stato chiuso il tratto tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena in entrambi i sensi di marcia. Questa mattina, però, è stato già riaperto il transito in direzione opposta da Villafranca Tirrena a Messina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente è stato portato in ospedale per effettuare degli accertamenti: l’uomo infatti avrebbe respirato i fumi che si sono sprigionati dal rogo del mezzo. Nel senso di marcia verso Palermo per potere riaprire il tratto al traffico sarà necessario attendere ancora per permettere ai tecnici di effettuare verifiche nella galleria e anche per rimuovere il camion frigo.