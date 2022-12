A Radicepura il primo evento della delegazione Sicilia della Fondazione Ieo – Monzino

Una charity cinner per presentare ufficialmente la delegazione Sicilia della Fondazione IEO – MONZINO, ente senza scopo di lucro che finanzia esclusivamente e direttamente la ricerca clinica e sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. È quella in programma domani, venerdì 16 dicembre, alle ore 20, presso Radicepura – Horticultural Park (via Fogazzaro 19, Giarre/Catania). Il ricavato della cena benefica verrà interamente devoluto all’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dello IEO guidata dal Prof. Giuseppe Petralia, esperto di imaging oncologico e pioniere dell’imaging funzionale all’interno dello IEO, eccellenza italiana in ambito oncologico. Grazie alla ricerca svolta dall’Unità dello IEO è possibile valutare in maniera più accurata e prevenire la presenza di un tumore, la sua estensione e l’efficacia delle terapie somministrate, allo scopo di rendere personalizzata la cura oncologica, in relazione alle esigenze del singolo paziente.

All’evento saranno presenti il presidente della Fondazione IEO – MONZINO Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il presidente Delegazione Sicilia IEO – MONZINO Mario Faro, il direttore dell’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca IEO Giuseppe Petralia e i componenti della nuova delegazione siciliana della Fondazione IEO-MONZINO: Giusi Aricò, Alessia Bevilacqua, Mariangela Cambria, Giorgia Castiglione, Annarita D’Urso Faro, Carmela Faro, Carla Maugeri, Raffaella Monforte, Mariagrazia Privitera, Loredana Salvia, Salvatore Spatafora e Letizia Stracquadanio.

Ad animare la serata il talento dell’attore e conduttore televisivo Gianpaolo Gambi, reduce dal successo al Teatro Parioli con lo spettacolo Volevo fare la showgirl, accompagnato dall’attrice catanese Ester Pantano, madrina della serata, attualmente impegnata sul set de I leoni di Sicilia. La cena invece sarà curata da Seby Sorbello, chef resident a Radicepura.

Foto Alfio Garozzo