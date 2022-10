A Pedara torna la Festa del Ciao diocesana dell’A.C.R.

Dopo gli anni di fermo a causa della pandemia da Covid-19, torna la giornata più attesa e dedicata ai bambini e ai ragazzi di Azione Cattolica e non solo: la Festa del Ciao diocesana dell’A.C.R. La manifestazione è in programma domenica 23 ottobre, alle ore 09:30, presso la Piazza Don Bosco di Pedara. Ragazzi, che squadra! è lo slogan che accompagnerà il cammino dell’ACR di quest’anno e dunque anche la Festa del Ciao. Lo sport infatti rivestirà il ruolo principale della giornata, che sarà ricca di giochi, animazione e momenti di preghiera. La festa prevede la presenza di circa 400 persone tra bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, accompagnati dai rispettivi educatori delle parrocchie del territorio diocesano. Ricchissimo il programma della giornata. Dopo gli iniziali momenti di accoglienza e animazione è previsto un momento di preghiera guidato da Padre Francesco Abate, assistente diocesano ACR, seguirà poi la cerimonia di apertura di ACR Olympic Game e la premiazione. Tutti i partecipanti saranno poi impegnati in una piccola marcia da Piazza Don Bosco alla Chiesa Madre S. Caterina. La giornata si concluderà con la S. Messa presieduta da Mons. Salvatore Genchi, vicario generale e assistente unitario dell’Azione Cattolica.