A palazzo dei Normanni la VII Energy conference di Energia Italia e Cdo. «Il capitale umano sia al primo posto»

Oltre 40 relatori, decine di partner e la sala gialla di palazzo dei Normanni a Palermo piena in ogni ordine di posto per la settima edizione della Energy conference, l’evento organizzato il 23 gennaio da Energia Italia, con il patrocinio della Compagna delle Opere Sicilia, di Assemblea regionale siciliana, Rai Sicilia, Associazione siciliana tesorieri d’impresa e Sicindustria. Una serie di panel tematici che hanno visto alternarsi rappresentanti di aziende e imprese d’eccellenza per mettere insieme conoscenze e orizzonti di crescita focalizzati sul tema delle energie rinnovabili e della sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un futuro sostenibile, che non può prescindere da comunità energetiche rinnovabili e dall’educazione alle energie green delle nuove generazioni. Il tutto mantenendo sempre chiara la principale delle risorse: il capitale umano.

«Parliamo di energie rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico. Il 2030 sarà un anno di grande impegno – dice Battista Quinci, presidente di Energia Italia – Ci si chiede sempre di avvicinarci a emissioni zero. Si aspetta di avere il 75 per cento della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ma la vera fonte rinnovabile è l’essere umano». Gli fa eco Salvo Motta, presidente della Compagnia delle opere Sicilia: «Come Cdo aiutiamo tutte le aziende che vogliono operare nel bene comune di tutti, per lasciare qualcosa di migliore a questa terra che ci ha dato tanto».

«Fare rete per noi è un concetto fondamentale e che caratterizza Cdo in genere e filiere importanti come quella dell’energia – aggiunge Salvatore Scuto, coordinatore regionale dell’Energia della Cdo e anche lui imprenditore nel settore energetico – Mettiamo sempre e comunque al primo posto la persona, il capitale umano. Questa è l’idea che abbiamo in relazione allo sviluppo del territorio e delle nostre aziende». «Ci troviamo perfettamente in linea con i valori che condividiamo ogni giorno – conclude la direttrice di Cdo Sicilia Claudia Fuccio – perché abbiamo il tipico caso di un’azienda che decide, anziché di condividere i propri fatturati e successi economici, dire al territorio e alla società “amici, io ce l’ho fatta, adesso lavoriamo insieme e proviamo a fare emergere questa terra ancora di più”. In un settore che sembra essere il futuro del nostro territorio, e lo sarà per quei giovani che avranno la possibilità di rimanere e lavorare nel settore energetico».