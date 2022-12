A Catania dal 1° gennaio parcheggio gratuito negli stalli blu solo per le auto totalmente elettriche

Sosta gratuita all’interno delle strisce blu di Catania per i veicoli elettrici. Con l’arrivo del nuovo anno gli automobilisti catanesi possono prepararsi ad una novità riguardante la sosta a pagamento. I titolari di auto totalmente elettriche e residenti nel Comune possono chiedere il rilascio del permesso per parcheggiare gratuitamente negli appositi stalli. Dovranno invece regolarmente pagare i possessori di veicoli ibridi. Per beneficiare di questa possibilità, infatti, occorre che la macchina sia a trazione totalmente elettrica cioè full-electric. A stabilirlo è stata una delibera adottata dalla Giunta Municipale lo scorso aprile con la quale palazzo degli Elefanti ha regolamentato il posteggio nelle aree blu. Di conseguenza i precedenti pass cartacei per le auto, rilasciati dalla Polizia Municipale, cesseranno di essere validi il 31 dicembre. Per richiedere la nuova autorizzazione, bisogna registrarsi sul sito della società AMTS al seguente link: https://www.amts.ct.it/abbonamento-permessi-sosta-online e seguire la procedura indicata.