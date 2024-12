A fine dicembre il «sacro corpo di Santa Lucia» sarà a Belpasso

«La comunità di Belpasso si prepara ad accogliere, il 27 e il 28 dicembre, il sacro corpo di santa Lucia per la prima volta nella storia». Lo dicono in una nota le realtà che stanno organizzando la manifestazione. «Un momento destinato a rimanere nel cuore di tutti i fedeli che avranno la possibilità di pregare davanti alle sacre spoglie della martire siracusana, simbolo di luce e speranza». «Il 13 e 14 dicembre abbiamo portato la nostra Lucia in processione per le vie del paese – dice padre Nunzio Mauro Chirieleison, parroco della Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso – Adesso, con il cuore colmo di fede e devozione, siamo pronti ad accogliere le sacre spoglie della vergine e martire siracusana».

«Il 27 dicembre, alle 14:30 – continua la nota – il sacro corpo di Santa Lucia arriverà in via XII Traversa, proveniente da via Giovanni Paolo II, e verrà portato in processione fino in piazza Umberto. L’urna verrà portata a braccio sul sagrato della chiesa Madre per dare inizio al solenne pontificale» presieduto dall’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, e concelebrato dagli arcivescovi Salvatore Gristina e Salvatore Pappalardo. «A conclusione della celebrazione il sacro corpo entrerà in chiesa Madre, che resterà aperta tutta la notte per consentire l’ingresso ai fedeli. Alle 19:30 è in programma l’inizio della veglia di preghiera animata dai giovani dell’Azione cattolica e dagli scout di Belpasso con la presenza di» Renna. «Alle 24:00 verrà celebrata la santa messa».

«Sabato 28 dicembre in chiesa Madre – continua la nota – sono previste delle messe alle 05:30, alle 08:30 e alle 11:00. Alle 14:00 è in programma la chiusura dei varchi di accesso e alle 15:00 santa Lucia inizierà il suo viaggio verso la cattedrale di Catania, dove arriverà in serata. Lo storico evento dell’arrivo del sacro corpo di santa Lucia a Belpasso verrà trasmesso a partire dalle 14 in poi, in streaming, a cura della Vitalfim di Pippo Vitaliti, sulle pagine Facebook Festa di Santa Lucia V.M. – Belpasso, Parrocchia Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre Collegiata – Belpasso e Circolo Cittadino Santa Lucia e in diretta tv su Sestarete Radio-Tv, canale 81 del digitale terrestre. La diretta sarà condotta da Salvo La Rosa. Gli eventi – conclude la nota – avranno il patrocinio del Comune di Belpasso e dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana».