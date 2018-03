Affluenza bassa in Sicilia al primo rilevamento delle 12. Il dato nell'isola si attesta al 14,27 per cento, il peggiore in Italia. La media nazionale è del 19,43 per cento; in generale nelle regioni del Sud si è votato meno.

Operazioni a rilento stamattina nella città di Palermo, dove, a causa di un errore nella ripartizione del collegio 1 (Palermo-Resuttana-San Lorenzo) e del collegio 2 (Palermo-Libertà), si è finito di distribuire le tessere elettorali corrette solo intorno alle 9, cioè due ore dopo l'apertura dei seggi.

Episodio che potebbe aver influito anche sulla percentuale di affluenza che in provincia di Palermo è tra le più basse: solo il 12,45 per cento di votanti si è già recato alle urne. La percentuale più alta di affluenza si registra a Messina col il 15,94 per cento, seguita da Siracusa con il 15,31 per cento; Ragusa col 15,30 per cento; Catania col 15 per cento ed Enna col 13,73 per cento. In generale in Sicilia orientale più cittadini hanno già esercitato il loro diritto di voto. Inferiori le percentuali dall'altra parte dell'Isola: oltre la già citata Palermo, è andato a votare il 12,78 per cento a Trapani; il 12,77 a Caltanissetta e l'11,75 ad Agrigento, la peggiore tra tutte le province italiane.

Solo sette i Comuni siciliani che si attestano in linea o sopra la media nazionale: in Sicilia il Comune dove finora hanno votato più cittadini è Sant'Agata Li Battiati, in provincia di Catania, col 21,56 per cento. Seguito da Castelmola (Me) 21,42; Altavilla Milicia (Pa) 21,27; Acicastello (Ct) 21,06; Sant'Angelo Muxaro (Ag) 20,27; Taormina (Me) 19,60; e Letojanni (Me) 19,51.



Cinque anni fa l'affluenza in Sicilia, al primo rilevamento, era stata più bassa, fermandosi al 9,96 per cento (la peggiore tra tutte le regioni italiane). Mentre la media nazionale, nel 2013, alle 12 era stata del 14,94 per cento. In quel caso però si votava su due giorni, domenica l'intera giornata e il lunedì fino alle 15.

I seggi in Sicilia, come nel resto del Paese, sono aperti fino alle 23. Qui maggiori dettagli su come si vota.