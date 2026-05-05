Frame da un video di Tele Jato

È arrivata la revoca dell’assegnazione della Villa della Legalità al giornalista antimafia Pino Maniaci. Il bene confiscato a Cosa nostra e affidato all’associazione Tele Jato Ets torna in possesso del Comune di Borgetto, che contesta diverse illegalità al cronista. «Con il procedimento di revoca non si intende contestare la storia di Telejato, né le lodevoli attività per la diffusione della cultura antimafia – precisa nel documento Rosa Damiano, segretaria generale del Comune di Borgetto -. Si coglie, inoltre, l’occasione per sottolineare che il presente provvedimento non nasce dalle pressioni mediatiche ricevute nell’ultimo periodo, ma dall’ordinaria attività di verifica che l’ente è obbligato a svolgere nei confronti delle associazioni che gestiscono i beni confiscati».

La mancata realizzazione della scuola di giornalismo

Il riferimento di Damiano è alla questione di legalità sulle attività di Tele Jato Ets sollevata dal giornalista Daniele Viola che, per i suoi articoli, è stato denunciato per diffamazione e stalking da Maniaci. Un clima da cui il Comune si tira fuori, pur confermando nel merito della sua revoca. La contestazione maggiore riguarda il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto presentato dall’associazione. Punti che, nel programma di assegnazione del bene, sarebbero già dovuti essere stati raggiunti. Innanzitutto la realizzazione della Scuola di giornalismo e Centro di documentazione del fenomeno mafioso. Entro tre mesi dall’assegnazione del bene, infatti, l’associazione Tele Jato Ets avrebbe dovuto convocare il comitato tecnico-scientifico propedeutico alla realizzazione del progetto. Ma ciò non sarebbe mai avvenuto, nonostante la Villa della Legalità sia stata inaugurata l’anno scorso, il 30 aprile 2025.

I rapporti tra l’associazione e l’emittente

Un’altra problematica riscontrata riguarda l’ambiguità che si è venuta a creare tra l’associazione Tele Jato Ets, assegnataria del bene confiscato alla mafia e di cui è rappresentante legale Letizia Maniaci, figlia del giornalista antimafia, e l’Associazione Culturale Marconi editore dell’emittente Telejato. «La presenza di una scuola di giornalismo, a prescindere da tutte le criticità riscontrate, non legittima la presenza nello stesso luogo fisico dell’emittente Telejato e delle attrezzature necessarie alla trasmissione del telegiornale», scrive ancora la segreteria generale. Sottolineando, al contempo, come nel progetto non sia mai stata espressa la volontà di trasmettere il telegiornale di Telejato dal bene confiscato.

«La scuola di giornalismo non si identifica con il telegiornale trasmesso da un’emittente commerciale – specifica Damiani -, trattandosi di attività differenti. Tuttavia, spesso, nelle controdeduzioni e nella relazione annuale, i due soggetti Tele Jato Ets e l’Associazione Marconi si confondono. Un ente del terzo settore, però, non può gestire una televisione commerciale che trasmette spot pubblicitari».

Nelle sue controdeduzioni, Maniaci ha presentato la documentazione su tutte le attività sociali e di formazione svolte. Le quali, però, secondo il Comune di Borgetto, non rientrerebbero tra le attività finanziate nel progetto presentato da Tele Jato Ets. «Tutte le iniziative ulteriori a cui l’associazione di riferisce non rientrano nel perimetro dell’attività progettuale e non possono essere prese in considerazione per un eventuale accoglimento» chiarisce, infine, il Comune di Borgetto. Mettendo, così, la parola fine all’esperienza della Villa della Legalità.