Politica – L'uomo scelto da Musumeci per occuparsi di rifiuti ed energia ha deciso di fare un passo indietro, in aperta polemica con le parole del presidente dell'Ars in merito all'intenzione di togliere il tetto agli stipendi dei dirigenti. «La mia maggioranza è la gente che ha creduto in un’azione di cambiamento e di discontinuità»