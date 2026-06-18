Sei serate di musica underground internazionale a Catania: da Corea del Sud, Giappone, Spagna e Italia per la Summer Season 2026 di Yugen Experience, tra giugno e settembre. Un dialogo, organizzato nei locali di PuntoMod, tra culture musicali distanti e la comunità catanese. Si parte il 27 giugno con l’evento di apertura. Per poi segnare sul calendario, l’11 luglio, l’arrivo di WAV.KR, collettivo di Seoul. Il 25 luglio si torna in Italia, dove da Milano si esibirà a Catania Akeem. L’8 agosto è la volta di Ryota, dj e produttore di Osaka, riconosciuto tra i talenti emergenti del 2025.

Ad agosto arriva in città l’aria della Spagna, da Madrid, con il collettivo Antídoto. La chiusura è prevista per il 5 settembre e dedicata alla comunità di Yugen Experience. Un progetto musicale che punta a portare a Catania una selezione della scena underground internazionale, con un curato programma di proposte. Gli eventi si svilupperanno su tre ambienti sonori: Floral Room, dedicata a global sounds, hip hop e garage; Boa, per techno ed elettronica; e Isla, con sonorità dancehall, shatta e afro.