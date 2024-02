A Vulcano scoperto un cimitero di carcasse di auto, scooter ed elettrodomestici

Quattro carcasse di auto, una di scooter, vecchi elettrodomestici, pannelli in plexiglass e altri rifiuti. È quanto i carabinieri hanno scoperto in un terreno a Vulcano nella zona di Vulcanello. I militari hanno delimitato e sequestrato l’area interessata – di oltre cento metri quadrati – e denunciato per abbandono e gestione dei rifiuti non autorizzata un uomo di Vulcano ritenuto responsabile del reato ambientale.