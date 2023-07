Incendio aeroporto Catania, ecco come verificare lo stato del proprio volo

Dopo l’incendio che ha portato allo stop per l’aeroporto Fontanarossa di Catania, la Sac – la società che lo gestisce – ha annunciato la riapertura del terminal C con due arrivi ogni ora già a partire da stasera. I disagi per i passeggeri, però, continuano tra voli cancellati, riprogrammati o rimasti in sospeso. La compagnia Ryanair sta utilizzando l’aeroporto di Trapani in sostituzione di quello etneo. Per i passeggeri è possibile controllare da qui lo stato più recente del proprio volo, inserendo tutti i degli a questo link. (Link Ryanair). In questo caso, se il volo è tra quelli interessati dal disservizio, i passeggeri riceveranno un messaggio o un’e-mail dalla compagnia: «A causa della chiusura dell’aeroporto di Catania il 18 luglio, il volo partirà dall’aeroporto di Trapani. Ti consigliamo di recarti autonomamente all’aeroporto di Trapani e di conservare le ricevute. Rimborseremo tutte le spese ragionevoli associate a questa diversione. Puoi inviare la tua richiesta su https://onlineform.ryanair.com/gb/en/eu-261».