Vittoria, beccato mentre ruba gioielli e orologi d’oro in una casa

Beccato mentre sta tentando di rubare all’interno di un appartamento. L’episodio è avvenuto nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Ricevuta una segnalazione, gli agenti del commissariato sono andati sul posto dove hanno subito notato una finestra dell’abitazione socchiusa e dentro casa un uomo che si aggirava.

Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato l’uomo ancora con la refurtiva in mano. Bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione: dentro una borsa aveva già messo gioielli e orologi d’oro. Il 49enne, un noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza per il tentativo di furto.