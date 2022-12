Vittoria, sequestrati 18mila prodotti natalizi contraffatti in due negozi

Migliaia di articoli natalizi non in regola, contraffatti e potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Ragusa in due esercizi commerciali – gestiti da persone di nazionalità cinese – a Vittoria, nel Ragusano.

Complessivamente le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 18mila prodotti natalizi e hanno anche individuato sei lavoratori in nero, alcuni dei quali percepivano anche il reddito di cittadinanza. Una persona è stata anche denunciata per il reato di frode in commercio.