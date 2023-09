Vittoria, rissa in piazza Manin: la decisione del questore

Due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR., noto anche come Daspo) – da parte del questore – nei confronti di due cittadini tunisini, protagonisti di una rissa che si è verificata intorno alle ore 18 del 12 agosto scorso in piazza Manin a Vittoria, nel Ragusano. I due, insieme a un altro cittadino tunisino risultato poi irregolare, sono stati denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rissa. I due non potranno accedere alle attività ubicate in tutto il centro storico del comune di Vittoria. L’eventuale violazione verrebbe punita con la reclusione e con la multa. I due provvedimenti si aggiungono agli altri 13 nei confronti di persone denunciate per reati commessi dentro o in prossimità di pubblici esercizi o locali di pubblico o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.