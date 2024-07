Incidente sul lavoro a Vittoria: scivola dentro una vasca per l’irrigazione, morto un 28enne

Sarebbe morto a causa di una caduta dentro una vasca per l’irrigazione. A Vittoria, in provincia di Ragusa, un operaio 28enne – che pare stesse effettuando dei lavori in un’azienda agricola di contrada Resinè – sarebbe scivolato dentro una vasca per l’irrigazione ed è morto. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha recuperato il cadavere del ragazzo. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal).