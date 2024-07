Vittoria, incendio nell’androne di un palazzo: salvata una donna che abita al quarto piano

Oggi pomeriggio a Vittoria, in provincia di Ragusa, un incendio ha coinvolto un palazzo. Intorno alle 16 si è sviluppato un incendio nell’androne di uno stabile che si trova in via Cacciatori delle Alpi, ad angolo con via principe Umberto. Il fumo ha invaso la scala, impedendo così a una signora che abita al quarto piano di scendere giù. La donna – che si è posizionata sul balcone – è stata raggiunta e portata in salvo grazie a una scala aerea, cioè la scala allungabile in dotazione ai vigili del fuoco. L’incendio è stato spento. Sul posto anche la polizia, che sta facendo gli accertamenti e i rilievi del caso.