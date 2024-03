Vittoria, in auto con cento grammi di cocaina purissima: arrestata una 35enne

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Una donna di 35 anni è stata trovata in auto dagli agenti di polizia a Vittoria (in provincia di Ragusa) con 100 grammi di cocaina purissima. All’interno della sua abitazione poi i poliziotti hanno scoperto un panetto di hashish da 100 grammi e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Per questo, la 35enne è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno notato la donna in auto in una via del centro di Vittoria. Alla vista della volante, la 35enne ha invertito bruscamente il senso di marcia e ha accelerato per tentare di sfuggire al controllo. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno raggiunto e fermato la vettura. Nel corso del controllo, in macchina è stato trovato un involucro in cellophane termosaldato con dentro circa 100 grammi di cocaina in pietra purissima, nascosto in uno dei vani porta oggetti dell’auto.

A questo punto, i poliziotti hanno deciso di perquisire anche la casa della donna. Lì è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, oltre a tutto il materiale necessario per il peso e il confezionamento sottovuoto della droga. Così, la donna è stata arrestata ed è stata sottoposta ai domiciliari in casa sua.