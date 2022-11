Vittoria, arrestato un pusher dalla polizia. Era in possesso di dosi di cocaina ed eroina

Un 56enne pregiudicato è stato arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, dalla polizia. Per lui A.C., queste le iniziali, l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. A casa dell’uomo sono stati trovati altri 14,5 grammi della stessa sostanza, più sette bilancini di precisione e un libro mastro con annotate le cifre ricevute dai clienti. Poco prima del controllo, il 56enne avrebbe ceduto anche dosi di eroina a un altro assuntore. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.