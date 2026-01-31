Indagine su violenza sessuale in un pub a Palermo, questore chiude locale

31/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un caso di violenza sessuale è al vaglio della polizia di Palermo. Lo scorso settembre una turista sarebbe stata violentata nel bagno di un pub nei pressi di via Roma, nel capoluogo siciliano. La Squadra mobile, che ha ascoltato la donna, indaga sulla vicenda e ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La notizie è emersa solo adesso perché il questore, Maurizio Calvino, ha disposto la chiusura del locale a causa di una rissa scoppiata il giorno dopo il presunto caso di violenza sessuale.

Chiuso per risse anche un altro locale

Un provvedimento di chiusura per 15 giorni ha raggiunto un altro locale, una discoteca, dove a fine anno si sarebbero verificate due risse, la prima ha coinvolto una ventina di giovani in un vialetto che conduce al locale; nell’altra un cliente è stato colpito a calci e pugni ed è finito in ospedale con ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze