Un caso di violenza sessuale è al vaglio della polizia di Palermo. Lo scorso settembre una turista sarebbe stata violentata nel bagno di un pub nei pressi di via Roma, nel capoluogo siciliano. La Squadra mobile, che ha ascoltato la donna, indaga sulla vicenda e ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La notizie è emersa solo adesso perché il questore, Maurizio Calvino, ha disposto la chiusura del locale a causa di una rissa scoppiata il giorno dopo il presunto caso di violenza sessuale.

Chiuso per risse anche un altro locale

Un provvedimento di chiusura per 15 giorni ha raggiunto un altro locale, una discoteca, dove a fine anno si sarebbero verificate due risse, la prima ha coinvolto una ventina di giovani in un vialetto che conduce al locale; nell’altra un cliente è stato colpito a calci e pugni ed è finito in ospedale con ferite giudicate guaribili in 30 giorni.