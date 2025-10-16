Violenza sessuale nei confronti dell’ex convivente a Modica. Per questo gli a genti del commissariato della cittadina in provincia di Ragusa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne.

Violenza sessuale all’ex a Modica

Secondo l’accusa, il 26enne è riuscito a introdursi nell’abitazione della donna, con il pretesto di un chiarimento. Una volta entrato in casa, ha tentato di abusare di lei. La vittima è riuscita a divincolarsi e a spingerlo fuori di casa. A quel punto la ragazza si è chiusa all’interno del proprio appartamento e ha chiamato il numero unico di emergenza (112).

La chiamata al 112

Dopo essere stati allertati, in poco tempo, gli agenti sono arrivati sul posto a bordo di una volante della polizia. I poliziotti hanno trovato il 26enne ancora sul pianerottolo davanti alla porta di casa della vittima. Il giovane stava ancora inveendo contro la donna, minacciandola. Per questo motivo, è stato arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale nei confronti della ex convivente. Dalle indagini è poi emerso che non era la prima volta che il 26enne aggrediva la donna.