Arrestato 33enne di Melilli: ha commesso rapine tra l’Emilia-Romagna, il Veneto e le Marche

Rapine in tre regioni d’Italia e un’evasione. Un 33enne di Villasmundo – frazione di Melilli, in provincia di Siracusa – è stato arrestato dai carabinieri. Il provvedimento è stato emesso dalla procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna per un cumulo di pene. L’uomo – che ha dei precedenti penali – è stato riconosciuto colpevole di un’evasione nel 2014 e di diverse rapine commesse nel 2020 tra l’Emilia-Romagna, il Veneto e le Marche. Il 33enne è stato condannato a sei anni, sette mesi e 20 giorni di reclusione; per lui anche 1566 euro di multa. Ora l’uomo si trova nel carcere di Augusta-Brucoli.